Homem é preso por importunação sexual dentro de avião em Macapá

Acusado foi detido por agentes federais após denúncia no Aeroporto Internacional de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 53 anos foi preso pela Polícia Federal na madrugada desta sexta-feira (4) sob a acusação de importunação sexual contra uma passageira durante um voo comercial que partiu de Brasília com destino a Macapá. O caso foi registrado após a vítima relatar assédio à tripulação, resultando na intervenção da PF ainda no aeroporto.

De acordo com as investigações, o acusado iniciou uma conversa considerada invasiva pela passageira e, momentos antes da decolagem, tocou sua coxa sem consentimento. A vítima, então, solicitou ajuda à equipe de bordo, que acionou o comandante do voo. Este, por sua vez, comunicou o caso à Polícia Federal, que aguardava a aeronave no Aeroporto Internacional de Macapá.

Os policiais federais abordaram o suspeito ainda dentro do avião e o prenderam em flagrante. Ele foi retirado da aeronave e conduzido à sede da PF no Amapá para a realização dos procedimentos legais. Posteriormente, o indivíduo foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde aguardará audiência de custódia.

Em depoimento, o acusado negou as acusações. No entanto, caso seja condenado por importunação sexual, ele poderá enfrentar pena de até cinco anos de reclusão, conforme previsto no Código Penal Brasileiro.