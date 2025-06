Idoso que esfaqueou colega de trabalho por quem nutria paixão é procurado

José Luiz Campelo, de 63 anos, é apontado como autor do crime. Ele também era funcionário da empresa.

A Polícia Civil do Amapá está à procura de José Luiz Campelo, de 63 anos, suspeito de esfaquear uma colega de trabalho de 22 anos. O crime ocorreu na manhã da última quinta-feira (28). A tentativa de feminicídio ocorreu nas dependências de uma empresa localizada na Rodovia AP-440, no cruzamento com a Linha A do km 9, na zona oeste de Macapá.

De acordo com informações repassadas por testemunhas à polícia, o suspeito nutria sentimentos amorosos pela jovem e a teria atacado dentro do ambiente de trabalho. Após o crime, ele fugiu. Buscas ainda chegaram a ser feitas no Bairro Infraero I, na zona norte da capital, onde o suspeito residia, mas ele não foi encontrado.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital. Apesar da gravidade da agressão, ela não corre risco de morte.

Policiais do 8º Batalhão realizaram buscas na região onde o agressor teria sido visto, mas até o momento ele segue foragido. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que apura a motivação e circunstâncias do crime.

A polícia pede que qualquer informação sobre o paradeiro de José Luiz Campelo seja repassada pelo número 190 ou pelo Disque-Denúncia da DHPP, pelo telefone (96) 99170-4302. O sigilo do denunciante é garantido.