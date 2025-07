5 integrantes de facção fogem por área sem muralha; polícia faz buscas

Grupo quebrou parede da cela no anexo do regime semiaberto; entre os foragidos está o condenado pelo latrocínio do estudante de Direito Nicollas Matheus

Por SELES NAFES

Cinco detentos ligados à facção criminosa Família Terror do Amapá (FTA) fugiram do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) na madrugada desta quarta-feira (16). As forças de segurança do estado realizam buscas desde as primeiras horas do dia, principalmente na região de mata do bairro Goiabal, zona oeste de Macapá, para onde os criminosos teriam escapado.

Os fugitivos cumpriam penas por homicídios e assaltos e foram identificados como:

Antônio Carlos Rodrigues da Silva

Loham Pinheiro Viana

Jonathan Garcês Ardasse

Julio César Ferreira Oliveira

Todos estavam cumprindo penas na colônia penal do regime semiaberto conhecida como “Anexo”, onde a segurança é menos rígida. De acordo com informações apuradas pelo Portal SN, os presos não integravam o grupo autorizado a deixar a unidade para trabalho externo.

“Eles quebraram a parede da cela que dá acesso a uma área externa (sem muralha). Abrimos procedimento para apurar se houve facilitação ou negligência do servidor. E também procedimento contra os presos por se tratar de falta disciplinar, o que pode modificar a progressão do regime”, explicou o diretor do Iapen, delegado Luís Carlos Gomes Júnior.

A fuga ocorreu logo após a meia-noite. Até a publicação desta reportagem, nenhum dos detentos havia sido recapturado. Policiais penais informaram que o grupo conseguiu escapar por um setor sem proteção de muralha, ganhando rapidamente a área de mata próxima à penitenciária.

Entre os fugitivos está Antônio Carlos Rodrigues da Silva, de 23 anos, condenado pelo latrocínio que vitimou o estudante de Direito Nicollas Matheus Pereira de Almeida, de 27 anos, em 2022.

O crime ocorreu no bairro Central de Macapá e causou forte comoção após imagens de câmeras de segurança mostrarem o momento em que a vítima reagiu a um assalto e foi morta com um tiro.