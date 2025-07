Estado amplia atendimento com 16 novos leitos de UTI e centro cirúrgico no Hospital da Criança

A entrega dos novos espaços foi realizada nesta terça-feira, 1º de julho, pelo governador Clécio Luís.

Por RODRIGO DIAS

O Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), em Macapá, deu um passo significativo para aprimorar o atendimento pediátrico no estado com a inauguração de uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com 16 leitos, e um moderno Centro Cirúrgico com três salas especializadas. A entrega dos novos espaços foi realizada nesta terça-feira, 1º de julho, pelo governador Clécio Luís.

As obras, iniciadas em 2013, foram retomadas e concluídas na atual gestão estadual, com suporte financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e recursos do Tesouro Estadual.

Instalada no Bloco A, a nova UTI eleva para 36 o total de leitos de terapia intensiva pediátrica do HCA, somando-se aos já existentes no Bloco C. Desses, 20 leitos estão habilitados pelo Ministério da Saúde, o que assegura repasses federais permanentes para custeio.

O novo Centro Cirúrgico representa um salto de qualidade na assistência à saúde infantil. O antigo espaço, que contava com apenas uma sala, foi substituído por uma estrutura equipada com três salas modernas. Uma delas será dedicada exclusivamente a cirurgias ortopédicas, enquanto as outras atenderão a procedimentos pediátricos gerais. O local também dispõe de posto de enfermagem e uma área de pré-operatório com quatro leitos, otimizando o fluxo e garantindo mais segurança aos pequenos pacientes.

Durante a entrega, o governador Clécio Luís afirmou que o objetivo é transformar o HCA em uma unidade voltada exclusivamente para crianças, deixando de atender adolescentes em breve. A previsão para a entrega total do prédio é até o fim de agosto deste ano.

“Este é um prédio muito antigo, com uma obra que se arrasta há quase 15 anos, sendo feita aos poucos. Nós assumimos o compromisso de concluir e colocamos o projeto para andar”, afirmou o governador.

Ele destacou os desafios enfrentados pela gestão para executar a obra com o hospital em pleno funcionamento, inclusive durante períodos críticos, como o aumento da demanda por atendimentos em doenças respiratórias.

A conclusão do complexo depende apenas da instalação do sistema de gases medicinais, incluindo a implantação de uma usina de oxigênio pela empresa White Martins. Um dos blocos já foi entregue, o segundo está pronto e o terceiro segue em fase final de obras. A estimativa é de que a entrega total do hospital ocorra até agosto de 2025.

Além das melhorias estruturais, o governo também projeta a urbanização do entorno do hospital e a construção de um novo pronto atendimento infantil em outra área da cidade. A medida deve consolidar o HCA como centro de referência em saúde pediátrica no Amapá.