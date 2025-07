PM prende traficante que trocava drogas por votos em eleição no Macapaba

Prisão ocorreu neste domingo (6) durante a eleição para a associação de moradores do maior residencial popular do estado

atualizado às 16h

Por LEONARDO MELO, da zona norte de Macapá

A Polícia Militar do Amapá prendeu, na manhã deste domingo (6), um traficante acusado de oferecer drogas e dinheiro a eleitores em troca de votos para uma das candidatas que concorrem à presidência da associação de moradores do Macapaba, o maior conjunto habitacional do estado, localizado na zona norte de Macapá. Segundo denúncias recebidas pela polícia, a candidata Ruth Pessoa, da Chapa 30 seria apoiada por uma facção criminosa. O Portal SN tenta contato com a defesa da candidata, e adicionará neste espaço o posicionamento.

A prisão ocorreu durante a “Operação Eleição Segura Macapaba”, desencadeada pela PM para reforçar a segurança no pleito comunitário. Por volta das 9h45, a equipe da Força Tática foi abordada por um eleitor que relatou anonimamente a atuação de um traficante na Rua Miguel Araiz, no Macapaba I, oferecendo entorpecentes e dinheiro como recompensa para quem votasse na Chapa 30. De acordo com as informações, a candidata seria apoiada pela facção.

Diante da denúncia, os militares iniciaram as buscas e encontraram o suspeito, identificado como Antônio Matheus Santos da Mata, de 26 anos, nas imediações do local indicado. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito demonstrou nervosismo e tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com ele 12 porções de cocaína, três porções de crack, uma porção média de maconha e a quantia de R$ 173 em dinheiro trocado, característica comum ao tráfico de drogas. Além disso, foi constatado que Antônio possui extensa ficha criminal e estava em regime aberto domiciliar, com a obrigação de permanecer em casa nos fins de semana e feriados — o que descumpria no momento da abordagem.

Por apresentar risco iminente de fuga, Antônio Matheus foi algemado e conduzido ao Ciosp do Pacoval, onde o caso foi registrado e ele permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Militar segue monitorando o processo eleitoral do Macapaba, que já havia sido alvo de denúncias de interferência de facções criminosas.

Em tempo: nos primeiros minutos da reportagem foi grafado equivocadamente o nome da candidata Erica, quando na verdade se trata da candidata Ruth Pessoa, da Chapa 30;