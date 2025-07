Principal atração do Trapiche Eliezer Levy não funciona há 1 mês

Cadeado na porta do bondinho. Funcionários relatam atrasos em pagamentos e problemas mecânicos no veículo

Por SELES NAFES

O bondinho do Trapiche Eliezer Levy, uma das atrações turísticas mais tradicionais de Macapá, está fora de operação há pelo menos um mês. Embora uma placa informe que às segundas-feiras o equipamento fica parado para manutenção, o veículo não tem funcionado por motivos que vão além do calendário de revisões técnicas.

Na primeira visita da reportagem do Portal SN ao local, em 13 de junho, o bondinho já estava paralisado. Na ocasião, o problema não era técnico, mas financeiro: funcionários de uma empresa terceirizada relataram atrasos no pagamento por parte da Prefeitura de Macapá.

Já no último domingo (29), duas semanas depois, o cenário continuava o mesmo. Segundo relatos de trabalhadores do trapiche, além dos problemas contratuais, o bondinho sofreu uma pane mecânica, o que contribuiu para o prolongamento da paralisação.

Ainda não se sabe exatamente há quanto tempo o bondinho está sem funcionar, mas a situação não é inédita. Após permanecer fechado por 10 anos, de frente para o majestoso rio Amazonas, o Trapiche Eliezer Levy foi reinaugurado em dezembro do ano passado pelo prefeito Antônio Furlan (MDB), graças a uma emenda do senador Davi Alcolumbre (União) que viabilizou a conclusão das obras.

Apesar da paralisação do bondinho, que deveria levar visitantes até o mirante na parte final do trapiche, o restante do complexo turístico segue funcionando normalmente, incluindo o restaurante e a sorveteria.

A Prefeitura de Macapá ainda não divulgou previsão para o retorno do funcionamento da principal atração do trapiche.