Traficante preso nega envolvimento em eleição no Macapaba

Por SELES NAFES

O traficante preso pela Polícia Militar do Amapá neste domingo (6), no conjunto Macapaba, zona norte de Macapá, negou qualquer envolvimento ou tentativa de interferir na eleição para a diretoria da associação de moradores do residencial. A declaração foi dada durante o depoimento na delegacia, onde ele foi apresentado em flagrante.

Antônio Matheus Santos da Mata, de 26 anos, foi denunciado por moradores enquanto a PM realizava a Operação Eleição Segura, que reforçou o policiamento no Macapaba durante o pleito. O residencial é o maior habitacional popular do Amapá, com mais de 30 mil moradores. No domingo, os eleitores escolheram a nova presidência da associação local, no pleito vencido pela Chapa 50, encabeça pelo candidato Kaco.

Segundo a Polícia Militar, a denúncia anônima indicava que o acusado estaria distribuindo drogas e dinheiro para moradores em troca de votos na Chapa 30, encabeçada pela candidata Ruth. Uma equipe da Força Tática perseguiu e prendeu Antônio, que tentou fugir. Com ele, os policiais encontraram porções de cocaína, crack, maconha e dinheiro trocado, característico do tráfico.

Ainda durante a votação, Ruth Pessoa gravou um vídeo negando qualquer apoio de traficantes ou facção criminosa à sua chapa.

No interrogatório na delegacia, Antônio Matheus alegou que portava apenas maconha para consumo próprio e afirmou desconhecer a origem das outras drogas apreendidas. Ele também disse não saber que estava proibido de sair de casa aos fins de semana — cumpre pena em regime aberto domiciliar, com obrigação de recolhimento nos finais de semana e feriados. Segundo ele, saiu apenas para ir ao comércio.

O acusado admitiu conhecer a candidata da Chapa 30, mas negou ter qualquer participação ou interesse nas eleições da associação de moradores. Após audiência de custódia, o acusado foi encaminhado para o Iapen.