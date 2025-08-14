Mulher condenada por roubo é presa no interior do Amapá

Ela foi localizada pelo Grupo Capturas no ramal do Farinha Seca, nas proximidades da comunidade de Casa Grande, zona rural de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher monitorada por tornozeleira eletrônica foi presa pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá após ter a execução da pena em regime domiciliar revogada pela Justiça.

O mandado de prisão pelo crime de roubo, expedido pela Vara de Execução Penal de Macapá, determina que Eliene da Silva Santos, de 25 anos, seja recolhida ao sistema prisional para cumprir o restante da pena de 6 anos e 8 meses em regime semiaberto.

Natural de Lagoa Grande, na Bahia, a condenada foi localizada no ramal do Farinha Seca, nas proximidades da comunidade de Casa Grande, zona rural de Macapá, onde foi surpreendida pelos agentes.