Empreiteiro preso em operação que investiga prefeito é transferido para o Iapen

Rodrigo de Queiroz, alvo da Operação Paroxismo, teria tentado se desfazer de celular durante cumprimento de mandado da PF

Por SELES NAFES

O empresário Rodrigo de Queiroz, dono da Santa Rita Engenharia Ltda, um dos alvos da Operação Paroxismo da Polícia Federal, foi transferido na tarde desta quarta-feira (3) para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). A audiência de custódia dele está marcada para amanhã na Justiça Federal.

Mais cedo, a PF havia informado que um empresário foi preso em flagrante por tentar atrapalhar o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. O Portal SN confirmou que se tratava de Rodrigo Queiroz. Ele teria tentado se desfazer do celular quando os agentes chegaram em sua residência.

Por volta das 17h, o empreiteiro foi levado para uma cela do pavilhão da enfermaria do Iapen, onde permanecerá até a audiência de custódia. O procedimento obedece a um rito diferente do que ocorre em investigações estaduais, quando a transferência para o presídio só acontece após decisão judicial sobre a necessidade de prisão preventiva.

Rodrigo e o prefeito de Macapá, Antônio Furlan (MDB), foram apontados como os dois principais alvos da Operação Paroxismo, que apura fraudes e desvio de recursos na obra de R$ 63 milhões do Hospital Municipal da Zona Norte. O motorista pessoal do prefeito foi monitorado pela PF recebendo uma sacola plástica com dinheiro que havia sido sacado de uma agência bancária.

Os 11 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo desembargador Leão Alves, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a pedido da PF e do Ministério Público Federal. Segundo a investigação, a Santa Rita Engenharia teria sido favorecida em uma licitação na qual concorreu com empresas laranjas, sem capacidade técnica.

Em nota, a Prefeitura de Macapá afirmou confiar na Justiça e disse acompanhar o caso.