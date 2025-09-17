Festival Equinócio começa amanhã com Vercillo e Anavitória

Expectativa é que o evento reúna cerca de 150 mil pessoas no Sambódromo

O Festival Equinócio chega à sua 2ª edição em Macapá consolidando-se como um dos maiores eventos culturais e científicos da Amazônia. A proposta vai muito além da música: une arte, conhecimento, gastronomia e sustentabilidade em uma experiência que deve atrair mais de 150 mil pessoas ao Sambódromo da capital amapaense.

A programação musical mistura nomes consagrados do cenário nacional com a força da cultura regional. Entre as atrações confirmadas estão Jorge Vercillo e Anavitória (19/09), Glória Groove e Ludmilla (20/09) e a aguardada Batalha de Melody com muito tecnobrega (21/09) – movimento musical chamado no Norte de ‘rock doido’ pelos apreciadores do gênero musical. O encerramento, no dia 22, celebra o equinócio com atividades culturais e científicas. Artistas locais também ganham espaço, valorizando a produção amapaense.

Mas o Equinócio não se limita aos palcos. Oficinas de astronomia, sustentabilidade e economia criativa vão envolver jovens e estudantes, enquanto o festival gastronômico “Sabores e Saberes das Estações” apresenta pratos inéditos de chefs locais e nacionais inspirados no “meio do mundo”. A feira de artesanato e moda sustentável completa o circuito cultural.

Aventura e interatividade também estão garantidas: uma tirolesa de 100 metros e um paredão de escalada prometem adrenalina gratuita para o público. Além disso, ações socioambientais como coleta seletiva, incentivo ao uso de energias limpas e distribuição de mudas reforçam o compromisso do evento com a sustentabilidade.

Realizado com apoio institucional do Governo do Amapá, da Abrasel e parceiros, o festival projeta o estado no circuito de grandes eventos nacionais e internacionais, atraindo visitantes do Brasil e de países vizinhos como Guiana Francesa e Suriname.