Glenda Larissa é corada a nova Rainha da Expofeira do Amapá

Por RODRIGO DIAS
A 54ª Expofeira do Amapá coroou sua nova rainha: Glenda Larissa, de 23 anos. O resultado do concurso foi anunciado após acirrada disputa entre 8 candidatas, na transição da noite de terça (2) para a madrugada de quarta-feira (3).
Com uma performance que uniu o glamour do Cabaré Safari à grandiosidade da arena, Glenda conquistou jurados e público em um espetáculo de criatividade e talento.
A produção geral e o figurino ficaram a cargo de Dani Luís, enquanto o artista plástico Israel Andrade foi responsável pela concepção visual. A coreografia assinada por Heder Bacelar deu o toque final, celebrando em movimentos a beleza e a força da nova majestade.
Glenda assegurou o título com 49,8 pontos, superando as concorrentes em uma disputa acirrada. Yasmin Brito, com 49,4 pontos, foi eleita 1ª princesa, e Francilene Patrícia, com 49,3, ficou com o título de 2ª princesa.
Enfermeira e formanda em gastronomia, a nova rainha agora se junta ao seleto grupo de mulheres que marcaram a história do concurso.
Além das coroações, os profissionais responsáveis pelos bastidores também foram reconhecidos. Ander Souza recebeu o prêmio de melhor coreógrafo; Vitor Távora, de melhor produção; e o estilista Alecssander Nogueira, de melhor figurino. Cada um foi premiado com R$ 1 mil por sua excelência.