Motoristas da Muvi10 têm café da manhã ao ar livre em praça ícone de Macapá

Startup de transporte por aplicativo reforça benefícios e adesiva veículos durante encontro em Macapá

Por SELES NAFES

Motoristas parceiros da Muvi10 participaram de um café da manhã ao ar livre com representantes da startup de transporte por aplicativo. O encontro ocorreu debaixo das árvores da Praça Floriano Peixoto, um dos principais cartões-postais de Macapá, na última terça-feira (11).

Durante o evento, que reuniu condutores de diferentes modais, foram apresentados os benefícios oferecidos pela plataforma tanto para motoristas quanto para passageiros. No primeiro mês de operação, a Muvi10 está repassando 90% do valor das corridas para os parceiros, e a partir do segundo mês esse percentual será fixado em 80% — o maior índice já praticado no setor. Clique aqui para ser motorista; clique aqui para ser passageiro.

A startup também se diferencia por atender a diferentes perfis de clientes e motoristas: além dos carros de passeio, a empresa possui parcerias com proprietários de motocicletas, carros elétricos e até caminhões baú para serviços de mudança e envio de itens. Passageiras podem optar por serem atendidas exclusivamente por motoristas do sexo feminino, ampliando a segurança e o conforto.

Na praça, todos os veículos receberam adesivos com QR Codes para facilitar o download do aplicativo pelos passageiros. Houve ainda sorteios de vales-combustível, medida que animou os parceiros da empresa.

A Muvi10 foi uma das quase 500 empresas presentes na 54ª Expofeira do Amapá e, em seu primeiro mês de atuação no estado, vem apostando na proximidade com os motoristas como estratégia de expansão.

Segundo os organizadores, os cafés da manhã serão realizados mensalmente para reforçar o vínculo com os parceiros e apresentar novidades da plataforma.