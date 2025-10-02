De Celta a caminhão, Megasound reúne praticantes de som automotivo em Macapá

Evento acontece neste domingo (5), na Expofeira, com mais de 3 mil participantes esperados e destaque para o caminhão Cuiabá Motos, vindo do Mato Grosso

Por SELES NAFES

A capital amapaense será palco, no próximo domingo (5), da 29ª edição do Megasound, um dos maiores eventos de som automotivo do Norte do Brasil. A partir das 14h, no Parque de Exposições da Fazendinha, o encontro vai reunir praticantes e admiradores de diversos estados, consolidando uma tradição que já dura 15 anos.

De acordo com Alessandro R.R. Fortunato, presidente da Associação de Som Automotivo e Rebaixados do Amapá (ASSART) e coordenador do evento, a expectativa é receber cerca de 3 mil praticantes distribuídos em todos os municípios do estado, “do Oiapoque ao Jari”. Ele destaca ainda que Mazagão hoje se sobressai com uma equipe organizada e forte dentro do movimento.

O público poderá conferir veículos fechados e abertos preparados especialmente para a competição, com destaques como dois Celta fechados e três Saveiros e uma S10 aberta, esta última montada em Goiânia. Os valores investidos pelos participantes impressionam: variam de R$ 3 mil, em sistemas básicos, a até R$ 150 mil em projetos completos.

Um dos pontos altos será a apresentação do Caminhão Cuiabá Motos, vindo diretamente do Mato Grosso, que promete encerrar a noite com uma estrutura sonora de grande porte.

A programação segue até às 23h30, incluindo ainda exposição de carros, motos e bicicletas rebaixadas, além de apresentações de DJs locais.

Preconceito e regulamentação

Embora o som automotivo ainda enfrente resistência e preconceito por conta do mau uso em locais inadequados por alguns praticantes, organizadores reforçam que o evento preza pela legalidade e pela conscientização. Segundo Fortunato, a rigidez das leis ambientais e a atuação das associações têm contribuído para a redução de práticas indevidas.

“O grande desafio continua sendo a falta de espaços apropriados para a prática desse esporte, mas seguimos trabalhando para que o som automotivo seja reconhecido como cultura e lazer, sem atrapalhar a comunidade”, destacou o coordenador.

Com estrutura planejada para oferecer qualidade acústica em todos os estilos musicais, o Megasound pretende reafirmar Macapá como referência no calendário nacional do som automotivo.