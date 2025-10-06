Festival do Abacaxi: dejetos de banheiros químicos são jogados em balneário

Comerciantes flagraram o momento em que urina e fezes foram descartados indevidamente

Por SELES NAFES

Após uma festa grandiosa que consolidou o Festival do Abacaxi como uma das principais celebrações do interior do Amapá, comerciantes foram surpreendidos nesta segunda-feira (6) com um aparente crime ambiental exatamente no palco da festa. Funcionários de uma empresa prestadora de serviços foram flagrados despejando dejetos de banheiros químicos dentro do balneário público de Porto Grande, município localizado a 105 km de Macapá.

O balneário recebe as águas do rio Araguari. Um dos comerciantes chegou a registrar em vídeo o momento em que o funcionário transfere o conteúdo dos banheiros para baldes e, em seguida, o arremessa dentro do balneário. Urina e fezes também foram jogadas na vegetação às margens do córrego.

“A maior fedentina”, relatou um comerciante que fez a gravação.

O Festival do Abacaxi durou três dias, entre sexta-feira (3) e domingo (5). No balneário, sete banheiros químicos foram instalados pelos organizadores do evento. Contudo, a empresa responsável pelos equipamentos tem a obrigação de descartar os dejetos em local apropriado, sob pena de autuação por crime ambiental.

Os comerciantes questionaram os funcionários que faziam a limpeza dos banheiros, mas não conseguiram identificar quem deu a ordem para o descarte irregular.