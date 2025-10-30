Foragido é capturado com 26 porções de crack

Por OLHO DE BOTO
Um foragido da Justiça amapaense foi preso pela Força Tática em posse de diversas porções de drogas, na manhã desta quinta-feira, 30, na zona sul de Macapá. O flagrante ocorreu na Travessa Samuel Trajano, no bairro Jardim Marco Zero.
De acordo com o boletim de ocorrência da PM, os militares patrulhavam uma área conhecida pela intensa comercialização de entorpecentes quando alguns suspeitos, ao perceberem a aproximação da viatura, pularam dentro de um lago e conseguiram fugir.
Durante a ação, Oberdan Pacheco Nascimento, de 31 anos, foi alcançado após arremessar ao chão um recipiente que continha 26 porções de crack.
A polícia descobriu que ele era foragido da Justiça após consulta ao banco de dados do Judiciário, que indicou a existência de um mandado de prisão preventiva contra Oberdan por reiterados descumprimentos de medida protetiva em favor de sua ex-companheira.