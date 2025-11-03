Com a presença de ministros e Davi, Amapá reforça inclusão digital com 1 mil computadores nas escolas

O evento ocorreu na Escola Estadual Prof. Raimunda Virgolino, em Macapá, onde estiveram presentes alunos de escolas contempladas.

O Amapá reforçou as ações de inclusão digital na rede pública de ensino com a entrega de 1 mil computadores para escolas estaduais e a formatura de 1,4 mil alunos em cursos de tecnologia. Os equipamentos serão instalados em 33 unidades de ensino de Macapá, Santana e Mazagão, como parte do programa federal “Computadores para Inclusão”, do Ministério das Comunicações.

A entrega marcou também a conclusão de cursos de informática e manutenção realizados pelo Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) da Universidade Federal do Amapá (Unifap), que capacitou jovens e adultos para atuar no setor tecnológico.

O evento ocorreu na Escola Estadual Prof. Raimunda Virgolino, em Macapá, onde estiveram presentes alunos de escolas contempladas, além do governador Clécio Luís, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e dos ministros Frederico Siqueira Filho (Comunicações) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) – todos representantes políticos que fizeram a ação acontecer.

Entre os beneficiados, a alegria era perceptível na comitiva da Escola Estadual Gabriel de Almeida Café, que recebeu 30 dos novos equipamentos. A estudante Maria Eduarda de Oliveira, de 15 anos, aluna do 1º ano do Ensino Médio que sonha ser advogada, mostrou gratidão em nome dos colegas.

“Infelizmente na nossa escola a gente estava passando por um déficit tecnológico muito grande e receber esses equipamentos agora se torna muito importante pra gente, principalmente por avanço de nossos estudos… estou muito feliz e falo por todos os alunos da nossa escola, e a gente agradece muito o governo do Estado pelas suas doações”, celebrou a jovem.

Os computadores, recondicionados pelo programa “Computadores para Inclusão” do Ministério das Comunicações, serão instalados em laboratórios de informática de 33 unidades de ensino indicadas pelo governo estadual, abrangendo Macapá (23), Santana (8) e Mazagão (2).

O governador Clécio Luís destacou o esforço contínuo para a digitalização da rede.

“Não é o primeiro passo. Ano passado foram mil computadores, agora mais mil e cem computadores. Isso soma um esforço de entregar computadores para as escolas, mas também de trabalhar mão-de-obra que foram capacitadas nesses computadores para virarem técnicos de computação”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que a iniciativa, junto com a instalação de redes de internet e o programa ‘Samauma Tech’, insere as escolas em uma “outra era de digitalização e de inclusão digital”.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enfatizou a parceria com o governo federal.

“A presença do ministro Frederico e a presença do ministro Waldez Góes, ao lado do governador Clécio… é a presença do governo federal empenhado em ajudar o Amapá a se desenvolver nesse ambiente de coletividade que nós estamos vivendo neste século”, comentou.

Alcolumbre também fez questão de registrar o papel do Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) na UNIFAP, onde o projeto capacita mão de obra qualificada.

“Mais de 1.500 pessoas capacitadas com diploma e certificado promovidos por esse projeto. Então, é a entrega de computadores para os nossos jovens, é a conectividade…”, disse Davi.

O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, pontuou o impacto do programa, que já recondicionou e doou mais de 65 mil equipamentos no país.

“Esse Centro de Recondicionamento de Computadores é muito importante porque a gente mobiliza a capacitação de jovens, adultos, idosos, que precisam fazer cursos de capacitação, como gamers, como robótica, como manutenção… Além disso, a gente preserva o meio ambiente. Que seriam descartados, entram nesse centro de recondicionamento e isso volta com esses equipamentos remanufaturados”.

O ministro reforçou o alinhamento com a agenda da COP30, destacando que “não existe mais inclusão social sem inclusão digital”, e anunciou o fortalecimento da infraestrutura de telecomunicações no Amapá com programas como o “Norte Conectado”.

O evento também celebrou a formatura de 1,4 mil jovens e adultos que concluíram cursos de informática e tecnologia no CRC da UNIFAP, reforçando o ciclo virtuoso de inclusão digital, geração de renda e sustentabilidade.