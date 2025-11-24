Investida da PM contra o crime organizado termina com 6 presos

Ações policiais ocorreram em comunidades de Macapá e Santana.

Por OLHO DE BOTO

Em dois dias de investida contra o crime organizado, policiais da Força Tática da Polícia Militar do Amapá, que integram a Rede Nacional de Operações Ostensivas Especializadas (Renoe), apreenderam diversas porções de drogas e prenderam seis pessoas em Macapá e Santana.

No fim da tarde de sábado, em uma área de pontes do bairro Congós, zona sul da capital, um homem e uma mulher, de 26 e 28 anos, foram flagrados com cocaína, 78 unidades de droga sintética e porções de maconha que ainda seriam fracionadas para comercialização. O flagrante ocorreu após informações repassadas pelo serviço de inteligência da PM.

Ainda na zona sul, em uma área de intenso tráfico de drogas no bairro Muca, os militares encontraram maconha e cocaína em posse de um homem de 30 anos, que tentou fugir da abordagem.

Já no início da tarde de domingo (23), no bairro Congós, também na zona sul, um detento que cumpria pena em regime aberto domiciliar foi preso por descumprimento de ordem judicial. O homem, de 32 anos, condenado por homicídio, estava com a tornozeleira eletrônica descarregada quando foi flagrado em via pública — além de estar proibido pela Justiça de sair de casa aos fins de semana.

Ainda no domingo (23), em Santana, um adolescente de 17 anos foi abordado em via pública, no bairro Remédios, e os policiais constataram que havia contra ele um mandado de busca e apreensão por envolvimento em homicídio.

Por fim, no bairro Fonte Nova, também em Santana, um homem foi preso por tráfico de drogas depois de tentar se desfazer de porções de crack ao avistar a polícia.