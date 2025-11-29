Pastor fenômeno nas redes sociais é a atração de hoje na Catedral da AD

Por SELES NAFES

O Dia do Evangélico, comemorado todos os anos em 30 de novembro, tem uma ampla programação em diversos municípios do Amapá que começou ontem (28). Em Macapá, a celebração será conduzida pela centenária Igreja Assembleia de Deus, que preparou três dias de eventos especiais — e a atração mais aguardada deste sábado (29) será o pastor Elizeu Rodrigues, considerado um dos líderes evangélicos mais influentes das redes sociais. Ele ministra ao lado da esposa, a cantora Luana Rodrigues.

Eliezeu e a esposa estiveram em Cutias do Araguari ontem, e hoje conduzirão o culto de celebração na Catedral das Assembleias de Deus. No domingo (30), o encerramento ficará por conta do pastor e cantor Fabiano Barcellos.

Além das celebrações na Catedral, Macapá também terá a tradicional caminhada do Dia do Evangélico, no domingo pela manhã, a partir das 8h. A concentração e saída serão no anfiteatro da Fortaleza de São José.

O evento, idealizado pela Assembleia de Deus, reúne diversas denominações cristãs em um grande ato público de fé e união.

Programação nos municípios

As comemorações ocorrerão em várias cidades do estado, com presença de nomes conhecidos da música e da pregação evangélica.

28/11 (ontem) – Cutias

• Pr. Elizeu Rodrigues

29/11 – Mazagão

• Pr. e cantor Fabiano Barcellos e Banda

29/11 – Laranjal do Jari

• Samuel Messias e Banda

29/11 – Macapá (Catedral da Assembleia de Deus)

• Pr. Elizeu Rodrigues e cantora Luana Rodrigues

29/11 – Oiapoque

• Rose Nascimento e Banda

30/11 – Macapá (Catedral da Assembleia de Deus)

• Pr. Fabiano Barcellos e Banda

30/11 – Ferreira Gomes

• Pr. e cantor Samuel Mariano e Banda

01/12 – Porto Grande

• Pr. Fabiano Barcellos e Banda

Neste sábado, as lideranças da AD foram recebidas pelo governador do Amapá, Clécio Luís, durante um café da manhã.