9 aparelhagens abrem hoje o Réveillon do Amapá 2026

Evento começar a partir de 19h, no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A contagem regressiva para a chegada de 2026 começa oficialmente neste sábado (27) no Amapá. A partir das 20h, o anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá recebe a abertura do Réveillon do Amapá com a “Noite das Aparelhagens”. Realizado pelo Governo do Estado, o evento promete cinco dias consecutivos de celebração, com grandes estruturas e valorização da cultura local.

Sobem ao palco as aparelhagens Crocolive, Tranzamérica, Som Tropical, Mega Gibson, Trepidante, Hippersom, Amazônia Fusion+, Matrix e Mega Pressão 360. As atrações se revezam em um espetáculo integrado de música, dança e pirotecnia, reunindo DJs, tropas e equipes técnicas para proporcionar uma experiência visual e sonora ao público.

A festividade contará com um amplo esquema de organização e segurança. Será permitida a entrada do público com cubas de bebidas, porém está proibida a entrada, circulação e comercialização de garrafas de vidro em toda a área do evento. A medida visa reduzir riscos de acidentes e preservar a integridade física dos participantes.

Também serão disponibilizados pontos de hidratação gratuitos, além de equipes de saúde, fiscalização e atuação integrada das forças de segurança durante toda a programação.

Uma das novidades deste ano é o palco principal, com 50 metros de largura e 20 metros de altura. A estrutura conta com 500 metros quadrados de painéis de LED de última geração, que integram a cenografia e ampliam a experiência visual do público.

Para facilitar o acesso, o Governo do Estado vai disponibilizar linhas gratuitas de ônibus na região metropolitana, que inclui os municípios de Macapá, Santana e Mazagão. Ao todo, 35 coletivos circularão sem cobrança de passagem, das 18h às 6h, no período de 27 de dezembro de 2025 a 1º de janeiro de 2026.

O esquema de segurança será reforçado, com 432 policiais distribuídos nos eventos, a maioria em atuação ostensiva, além de agentes à paisana em meio ao público. O plano inclui ainda 22 viaturas por dia e o uso de cinco drones para monitoramento aéreo de áreas estratégicas.