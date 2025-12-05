Com o lema “O Amapá Virou”, governo lança o Réveillon 2026; veja programação completa

O evento de lançamento ocorreu em frente a Casa do Artesão e marcou o anúncio de novas atrações, além da programação musical de cinco noites.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Com o lema “O Amapá Virou”, o Governo do Amapá lançou oficialmente a programação do Réveillon 2026, que promete consolidar a festa como a maior celebração de fim de ano da Amazônia. O evento de lançamento ocorreu em frente a Casa do Artesão e marcou o anúncio de novas atrações, além da programação musical que ocupará cinco noites no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá, de 27 a 31 de dezembro.

A proposta reforça o novo momento vivido pelo estado, marcado pelo crescimento econômico, pela alta aprovação popular e pela visibilidade internacional conquistada nos últimos anos. O conceito, apresentado pelo governador Clécio Luís, resume a estratégia de transformar grandes eventos em vetores de desenvolvimento, turismo e geração de renda.

Ao apresentar o projeto, Clécio destacou que o Réveillon se soma a outras iniciativas de grande porte, como o Carnaval e a Expofeira, que reforçam o ciclo de virada em áreas como saúde, economia, segurança pública, educação e petróleo. Para ele, a festa tem relevância simbólica, mas sobretudo econômica.

“Nós gostamos muito de festa e esses shows serão inesquecíveis, mas o mais importante é o propósito, que é desenvolver a economia do Amapá. Estamos celebrando a virada do Amapá e a alegria do nosso povo pelo que vivemos em 2025 e mais ainda pelo que virá em 2026”, afirmou.

O evento é organizado pelo Governo do Estado, com apoio político institucional e patrocínio da iniciativa privada. O lançamento ocorreu durante uma coletiva de imprensa em Macapá, acompanhada de apresentações culturais, e fez parte da estratégia que, segundo a gestão, mantém o Amapá em evidência para o Brasil e para o mundo.

Um dos pilares do projeto é o impacto econômico direto. A expectativa do governo é que o Réveillon 2026 movimente cerca de R$ 250 milhões em circulação financeira no estado.

O vice-governador Teles Júnior ressaltou o crescimento do turismo regional, especialmente da Guiana Francesa. Ele citou que, somente em outubro, 123 mil pessoas cruzaram a ponte binacional, e a previsão é que mais 20 mil guianenses venham ao Amapá em dezembro, movimentando hotéis, restaurantes e comércios locais.

O conceito “O Amapá Virou. E você faz parte desta virada” traduz o atual cenário de otimismo impulsionado por avanços estruturais e pela repercussão internacional alcançada após a COP30. De acordo com levantamentos apresentados pela gestão, 68% da população defende a continuidade do Réveillon, e 79% reconhecem que o evento fortalece a autoestima local, sobretudo entre jovens.

Programação completa

Dia 27 – noite das aparelhagens

As festividades começam no dia 27, com a força das tradicionais aparelhagens de som, reunindo Crocolive, Tranzamérica, Som Tropical, Mega Gibson, Trepidante, Hippersom, Amazônia Fusion+, Matrix e Mega Pressão 360.

Dia 28 – Noite amapaense

No dia 28, a “Noite Amapaense” coloca em evidência 50 artistas locais que mostram a pluralidade musical do estado. A lista será divulgada nos próximos dias.

Dia 29 – Anitta

O dia 29 traz um dos shows mais aguardados: Anitta, que promete repetir em Macapá a energia que transformou turnês como Baile Funk Experience em fenômenos globais. O repertório deve incluir sucessos do álbum Funk Generation — entre eles “Funk Rave”, “Joga Pra Lua” e “Bellakeo” — além de hits mundiais como “Envolver” e clássicos como “Show das Poderosas” e “Vai Malandra”. Como tem feito em shows recentes, a artista costuma preparar homenagens à música baiana, mesclando axé, funk e carnaval em grandes medleys com músicas como “Arerê”, “Bate Lata” e “Caranguejo”.

Dia 30 – Noite sertaneja

O dia 30 será marcado pelo encontro de duas potências do sertanejo. Zezé Di Camargo e Luciano chegam com a turnê Novos Tempos, celebrando mais de três décadas desde o impacto de “É o Amor”, que ultrapassou 70 regravações e 1 bilhão de execuções pelo mundo. A dupla promete clássicos como “Saudade Bandida”, “Sem Medo de Ser Feliz” e “Menina Veneno”, além de novos arranjos e um show visual renovado.

No mesmo dia, Chitãozinho & Xororó sobem ao palco com a turnê ChX – Uma História de Sucesso, que combina os grandes hits dos 50 anos de trajetória com uma fase mais contemporânea, influenciada por pop, rock, folk e country. No repertório, músicas do álbum José & Durval, com parcerias de artistas nacionais e internacionais.

Dia 31 – Noite da virada com forró, piseiro e samba

A virada, no dia 31, traz dois fenômenos do forró e do piseiro. Nattanzinho Lima chega com um repertório atualizado, marcado por hits como “Mentira Estampada” e colaborações com Eric Land e Gusttavo Lima. Reconhecido pela agenda lotada em grandes capitais, ele desembarca no Amapá em plena maratona de shows de fim de ano.

Logo depois, quem assume o palco é Nattan, um dos maiores nomes da música brasileira atual, dono de mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e responsável pelo álbum Imparável, o maior em consumo de sua carreira. Com sucessos como “Eu Vou Sentar”, “Pega Cabuloso”, “Tem Cabaré Essa Noite” e “Comunicação Falhou”, além da label própria Desmanttelo do Nattan, o artista promete um espetáculo eletrizante.

Para fechar a noite da virada com brilho e tradição, a Estação Primeira de Mangueira traz ao palco sua bateria, passistas, rainha e puxador oficial. Em 2026, a escola apresenta o enredo “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra”, que homenageia o curandeiro e líder espiritual amapaense Raimundo dos Santos Souza, o Mestre Sacaca, valorizando as raízes afro-indígenas e manifestações como o Marabaixo.