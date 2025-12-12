Quatro membros de grupo que usava rotas fluviais para o tráfico de drogas e armas são presos

Policiais do Gaeco e da Ficco cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em Macapá e Pracuúba.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Quatro integrantes de uma organização criminosa estruturada, que utilizava rotas fluviais como principal eixo logístico para o tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro, foram presos durante a Operação Tonéis. A ação contou com mandados cumpridos nesta sexta-feira (12) em Macapá e no município de Pracuúba, onde os investigadores localizaram pontos de interesse ligados ao esquema.

De acordo com as apurações, o grupo possuía atuação interestadual e operava com hierarquia definida, movimentando ilícitos por vias navegáveis para dificultar a fiscalização. A investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amapá identificou que a quadrilha atuava de forma permanente, com divisão de tarefas e estratégias para ocultação de bens.

Ao todo, foram executados oito mandados de busca e apreensão, sendo sete em Macapá e um em Pracuúba, além das quatro prisões preventivas. Um dos principais alvos, apontado como peça-chave no funcionamento da estrutura criminosa, segue foragido e é procurado pelas equipes.

Os investigados poderão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico, comércio ilegal de armas de fogo, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro — crimes cujas penas acumuladas ultrapassam 15 anos de reclusão, além de multas previstas na legislação.

A operação foi realizada com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá, que reúne Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal.