Faculdade de medicina do Amapá aceita notas do Enem para bolsas de até 100%

Centro Universitário Integrado oferece ingresso sem vestibular e descontos progressivos para início já em 2026 para vários cursos

De Macapá (AP)

Com a divulgação das notas do Enem 2025, no último dia 16 de janeiro, estudantes amapaenses passaram a ter um caminho mais rápido para entrar no ensino superior. Em Macapá, o Centro Universitário Integrado, do Grupo Integrado do Paraná, está oferecendo bolsas de até 100% para candidatos que utilizarem o desempenho no exame. O ingresso é voltado para cursos semipresenciais e dispensa vestibular, com processo totalmente digital.

“O estudante aproveita a nota que já obteve, tornando o ingresso muito mais rápido. O sistema valida as informações automaticamente junto ao INEP e o candidato já fica habilitado para a matrícula”, explica a Secretária Acadêmica do Integrado, Danieli Menegassi. O polo da instituição na capital amapaense funciona na Avenida Feliciano Coelho, 125, no bairro Central (Trem).

A instituição adota um modelo de descontos progressivos, calculados com base na média geral do Enem, incluindo a redação. Por meio da chamada “calculadora Enem”, o estudante consegue simular o percentual de bolsa conforme seu desempenho. “A única condição para a manutenção do benefício é o bom rendimento acadêmico”, ressalta Menegassi.

Processo online

Todo o procedimento é feito pela internet. O candidato deve acessar o site da instituição, informar o ano do Enem e a nota obtida. Após a validação automática junto ao INEP, a matrícula é concluída com o envio digital de documentos como RG, CPF e histórico escolar.

“O Enem se consolidou como a maior porta de entrada no ensino superior do país. O candidato garante sua vaga de maneira eficiente, valorizando o esforço que ele já dedicou à prova nacional”, conclui a secretária acadêmica.

Sobre o Integrado

Com sede em Campo Mourão (PR), o Centro Universitário Integrado atua há mais de 25 anos no ensino superior e possui nota máxima no Conceito Institucional do MEC. A instituição oferece mais de 60 cursos de graduação nas modalidades presencial, semipresencial e a distância, incluindo áreas como Direito, Medicina e Odontologia, além de mais de 70 cursos de pós-graduação.

A estrutura inclui laboratórios modernos, metodologias inovadoras e docentes com experiência acadêmica e profissional. Em 2022, o Integrado implantou o Integrow — Ecossistema de Inovação Integrado, voltado ao estímulo ao empreendedorismo, pesquisa aplicada e inovação.

Serviço

O quê: Ingresso no ensino superior com bolsas de até 100% durante toda a graduação.

Quem: Estudantes que fizeram o Enem e desejam cursar graduação semipresencial.

Onde: Polo do Centro Universitário Integrado em Macapá (AP), com inscrição online.

Quando: Para início das aulas já no começo de 2026.

Como: Pelo site da instituição, usando a calculadora Enem e enviando a documentação exigida de forma digital.