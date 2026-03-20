Concurso da Polícia Civil terá até 1,2 mil vagas no Amapá

Estimativa atual aponta entre 1 mil e 1,2 mil vagas; número de 1,8 mil divulgado antes era da área da Saúde

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O governo do Amapá deve fechar até a próxima semana a quantidade exata de vagas que serão ofertadas no novo concurso público da Polícia Civil. A informação foi repassada nesta sexta-feira (20) por técnicos da Secretaria de Administração ao Portal SelesNafes.Com.

De acordo com a equipe técnica, a previsão atual é que o certame ofereça entre 1 mil e 1,2 mil vagas. O número é inferior ao quantitativo de 1,8 mil vagas que chegou a ser divulgado anteriormente pelo Portal SN, mas que, na verdade, se refere à Secretaria de Saúde e não à Polícia Civil.

Apesar da estimativa, a corporação possui hoje uma necessidade de aproximadamente 2 mil novos profissionais. No entanto, o governo estadual ainda precisa concluir o estudo de impacto financeiro para definir o número final de contratações dentro da capacidade orçamentária.

O processo do concurso já está em andamento. No dia 6 de março de 2026, foi publicado o decreto que nomeia a comissão responsável pela organização do certame. Inicialmente, serão ofertadas vagas em cadastro reserva para os cargos de delegado de polícia e oficial investigador de polícia.

Atualmente, a remuneração inicial para o cargo de oficial investigador é de R$ 6.371,34, enquanto para delegado de polícia chega a R$ 31.439,06, o que reforça a expectativa de grande concorrência.

O governo também já iniciou o processo de contratação do instituto que ficará responsável pela organização e aplicação das provas.

O último concurso da Polícia Civil do Amapá foi realizado em setembro de 2017, com provas aplicadas em Macapá. Desde então, a defasagem no efetivo tem aumentado, ampliando a pressão por novas contratações na área da segurança pública.