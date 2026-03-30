Jornalista salva filho de 8 meses de engasgo usando técnica aprendida em reportagem

Comunicador aplicou técnica de desengasgo após bebê aspirar pedaço de plástico

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O que deveria ser apenas mais uma noite de domingo (29) em família e trabalho transformou-se em um teste de fogo para o jornalista Philippe Gomes, o “PH”. Proprietário de uma hamburgueria no bairro Beirol, na zona sul de Macapá, o comunicador salvou a vida do próprio filho, Thayller, de apenas 8 meses, após o bebê se engasgar com um pedaço de plástico que envolvia um canudo.

Enquanto o pai dividia a atenção entre o atendimento delivery no celular e o filho que brincava em seu colo, o pequeno Thayller conseguiu alcançar e arrancar um pedaço da embalagem de um canudo. O objeto obstruiu as vias aéreas do bebê rapidamente. O alerta veio de uma cliente que estava na mesma mesa que o repórter e percebeu os sinais de sufocamento. A mãe da criança estava trabalhando na produção de lanches e chegou logo em seguida para ajudar no socorro.

Ao notar que o filho estava “duro” e já não respirava, o jornalista precisou de um controle emocional de aço. Em um ambiente onde o pânico poderia dominar, PH manteve a calma, pediu que as pessoas se afastassem e iniciou a Manobra de Heimlich (técnica de desengasgo).

“Se eu não tivesse conhecimento, se não tivesse feito uma matéria sobre isso, não sei o que teria acontecido. O hospital mais próximo era no Buritizal, meu filho não chegaria com vida lá”, relatou PH, ainda emocionado.

O diferencial entre o desespero e o salvamento foi uma pauta jornalística realizada por PH no ano passado. Ao entrevistar uma policial sobre o salvamento de um bebê, o repórter aprendeu a técnica que aplicaria no próprio filho meses depois.

Foram necessárias três tentativas da manobra. A primeira foi sem resposta do bebê. Na segunda, Thayller começou a apresentar sinais de reação. Já na terceira o choro de Thayller ecoou pela lanchonete, sinalizando que as vias respiratórias estavam liberadas e ele estava 100% recuperado.

Toda a ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento. As imagens servem agora como um lembrete vívido da rapidez com que acidentes domésticos acontecem.

Após o susto, PH afirma que a atenção será redobrada e lembra a importância de que pais e responsáveis busquem conhecimentos básicos de primeiros socorros.

Graças à agilidade e ao preparo do pai, o pequeno “Thayllinho” passa bem e o domingo terminou com um final feliz e um aprendizado compartilhado com toda a comunidade amapaense.