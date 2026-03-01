Suspeito tenta vender serra de mármore

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Militares do 8º Batalhão da Polícia Militar prenderam um homem suspeito de furtar uma serra de mármore de uma empresa de construção civil no bairro Coração, na zona norte de Macapá.

Após denúncia ao disk-denúncia, a equipe foi informada de que Wemerson Souza da Conceição, de 24 anos, estaria oferecendo em via pública uma serra mármore, que custa entre R$ 500 e R$ 600, e que teria sido subtraída de uma empresa da região.

Ontem (26) os policiais foram ao local indicado e encontraram o suspeito em posse do equipamento. Questionado, ele alegou que havia pegado a ferramenta emprestada de um colega de trabalho e não a teria devolvido.

No entanto, após contato via WhatsApp com funcionários da empresa, os militares receberam a confirmação de que o objeto era produto de furto.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido até a empresa para o reconhecimento do material.

No local, o responsável pelo empreendimento informou que a serra de mármore pertence a um funcionário e que Wemerson havia sido contratado recentemente para serviços gerais, aproveitando-se da relação de confiança para cometer o crime.