Expofeira do Amapá 2026: Governo anuncia Padre Fábio de Melo, Daniel e Jota Quest como primeiras atrações

Evento terá oito dias de programação gratuita em Macapá

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma multidão acompanhou, na noite da última quarta-feira (1º), o anúncio das três primeiras atrações nacionais confirmadas para a Expofeira do Amapá 2026. O evento, que tem entrada gratuita, será realizado entre os dias 8 e 15 de agosto, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá, consolidando-se como uma grande vitrine de inovação, bioeconomia e entretenimento.

Mesmo cumprindo agenda de viagem oficial fora do estado, o governador Clécio Luís (União) fez questão de interagir com o público diretamente do aeroporto. O chefe do Executivo estadual justificou sua ausência física no palco principal explicando que cumpre a missão de trazer uma nova aeronave com UTI aérea para o Amapá.

O anúncio garantiu uma mistura de ritmos e estilos para o público amapaense. Veja o calendário das primeiras atrações:

* 10 de agosto: Padre Fábio de Melo

* 12 de agosto: Jota Quest

* 13 de agosto: Daniel

Além de movimentar o cenário cultural e trazer grandes nomes da música brasileira, a Expofeira de 2026 manterá sua forte vocação econômica. O foco desta edição está voltado para o desenvolvimento sustentável, rodadas de negócios tecnológicos e o fortalecimento da bioeconomia na região amazônica.

A organização do evento garantiu que o público pode esperar por mais surpresas, já que novas atrações nacionais e locais devem ser anunciadas nos próximos dias.