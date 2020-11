1500 policiais, helicóptero e embarcações: o forte aparato para eleição em Macapá

Planejamento estratégico de segurança foi apresentado pelo Estado na tarde desta terça-feira (24).

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um aparato de segurança envolvendo 13 corporações federais, estaduais e municipal, irá para as ruas no domingo (6) para garantir a segurança ao eleitor macapaense no primeiro turno das eleições de 2020 na capital do Amapá.

Com o pleito adiado em relação ao restante do país, por problemas de segurança, o Governo do Estado do Amapá (GEA) apresentou o planejamento ao desembargador Rommel Araújo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE), nesta terça-feira (24).

O TRE organiza as eleições, mas a prerrogativa constitucional de garantia de segurança do pleito é dos governos estaduais e suas forças policiais.

Militares do Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros e PM, Polícias Federal e Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Iapen e Guarda Civil de Macapá, somarão um total de 1.476 agentes de segurança. Eles contarão com 146 viaturas, um helicóptero e embarcações.

“Nós temos enfrentado situações bastante desconfortáveis, com a pandemia, com o apagão, com muitas manifestações, com até de certa forma mobilização de faccionados fazendo intrusões, em alguns casos, em repartições públicas, isso requereu maior integração das agências estaduais, federais e municipais, para a realização das eleições dos 15 primeiros municípios, que tivemos a tranquilidade com todo o apoio que nós demos ao TRE, e agora passadas as eleições nesses municípios, nós reorganizamos esse planejamento voltado à Macapá rural e urbana”, reforçou o governador Waldez Góes (PDT).

TRE

O desembargador Rommel exaltou a importância a unidade dos órgãos de segurança pública e parabenizou o plano de segurança elaborado.

“O Estado do Amapá está de parabéns. Eu vou encaminhar, inclusive, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) este plano de segurança pública, porque eu tenho certeza de que essa integração que hoje se vê no Estado do Amapá será muito bem acolhida e reconhecida em nível nacional”, ponderou o desembargador.

Ele voltou a destacar que a diminuição do efetivo de policiais militares acometidos por covid-19, mais a preocupação com a segurança do eleitores alertada por órgãos de segurança como a Abin, fez com que o TRE considere acertado o adiamento da eleição em Macapá, o que garantiu a segurança da realização das eleições nos outros 15 municípios amapaenses.

Quanto à Macapá, fez um chamamento ao eleitorado.

“Agora nesse segundo momento com a eleição em Macapá, toda a força policial foi deslocada para a capital, de sorte que o planejamento mostra-se perfeito, de acordo com os anseios de uma população que quer ir até às urnas no dia das eleições de forma segura e essa segurança, eu acredito, será dada, estamos trabalhando para isso”, concluiu Rommel.

Uma das estratégias adotada no plano, além da efetividade das rondas e fiscalizações no dia da votação, será coibir excessos no dia anterior, inclusive a Lei Seca – tudo para que o macapaense acorde no domingo com a tranquilidade para exercer o seu voto.