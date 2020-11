230 toneladas de lixo entupiam canais e bueiros

Em apenas dois dias, equipes de limpeza da prefeitura retiraram a grande quantidade de sujeira dos sistema de escoamento de águas das chuvas de Macapá.

Equipes de limpeza da Prefeitura de Macapá correm contra o tempo para desobstruir canais e boieiros dos sistema de escoamento de águas pluviais diante da possibilidade de uma nova tempestade cair na capital do Amapá.

O Centro Nacional de Alertas de Desastres Naturais (Cenaden) emitiu um comunicado à Defesa Civil avisando sobre o risco de fortes chuvas voltarem a cair na cidade, como a que provocou, no domingo (22), 40 pontos de alagamentos e grandes transtornos.

Nos últimos dois dias, os garis retiraram cerca de 230 toneladas de lixo arrastados pelas chuvas até bueiros e canais. A obstrução de todo tipo de entulho, desde garrafas pet até carcaças de eletroeletrônicos, provoca os alagamentos.

Em alguns locais, foi necessário o uso de máquinas retroescavadeiras, escavadeira hidráulica e caçambas para retirada do lixo. Só do canal das Pedrinhas com a rodovia Juscelino Kubitscheck, 90 toneladas de entulho foram removidas.

Restos de materiais de construção, móveis, carcaças de eletrodomésticos, pneus, garrafas PET e de vidro, e até lixo domiciliar, se acumulavam nas margens do canal.

Máquinas fazem a dragagem retirando o lixo e o excesso de lama. Além disso, todo o mato que se acumula ao redor do canal está sendo roçado e retirado. O serviço é realizado pela Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana.

Na extensão do canal do Beirol, o volume de lixo retirado chegou a 52 toneladas. No canal do bairro Nova Esperança, além do trabalho com o auxílio de caçambas e escavadeira hidráulica, profissionais precisaram fazer o serviço manual pela grande quantidade de garrafas PET, sacolas plásticas e mato.

Ao longo do canal da Raimundo Álvares da Costa, 36 toneladas de entulho foram retiradas. No entorno do deck da Rua Hildemar Maia, durante a limpeza, 7 toneladas foram removidas pela prefeitura, entre copos descartáveis, papelão e vidro.

A Zeladoria Urbana pede que a população denuncie a prática ligando para o Disk Denúncia, pelo número (96) 99970-1078.