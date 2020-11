Acusado de espancar homem até a morte é preso

Ele foi capturado no Bairro Açaí, na zona norte de Macapá. Homicídio ocorreu em outubro, no Bairro Infraero 2.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (19), um dos dois homens apontados pela Delegacia de Crimes Contra a Pessoa (Decipe) como autores de um bárbaro homicídio ocorrido no mês de outubro deste ano, no Bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá.

A vítima, José Aldo Mavgno da Silva, completaria 49 anos em dezembro, mas teve a vida interrompida dois meses antes de seu aniversário.

De acordo o delegado responsável pelo inquérito que apura o caso, Welligton Ferraz, depois de ser espancado com uma cadeira, José Aldo desmaiou, e, mesmo desacordado, ainda foi pisoteado na cabeça – o que, segundo a perícia, provocou sua morte por traumatismo craniano.

O ataque à vítima ocorreu no dia 3 de outubro, mas a morte de José Aldo foi declarada no dia 9, depois de 6 dias hospitalizado.

Nesta quinta-feira, a Polícia Civil cumpriu determinação da Justiça e foi em busca dos dois acusados. Mas, apenas Everaldo Alfaia Gonçalves, de 37 anos, foi localizado. Ele foi preso na casa onde mora, no Bairro Açaí, zona norte de Macapá.

O outro acusado é Alisson Rafael Alfaia, o Coelho, de 32 anos, que agora é considerado foragido da Justiça.

O delegado Ferraz conta que o crime foi motivado por um desentendimento entre a vítima e uma mulher. A confusão começou em um bar localizado na frente de uma vila de quitinetes, onde José Aldo morava.

No estabelecimento, também estavam os acusados Alisson e Everaldo. A discussão não era com eles, porém, resolveram agredir a vítima. Inicialmente, moradores chegaram a apartar as agressões. José Aldo deixou o local e já estava no corredor da Vila onde morava quando foi atacado novamente pela dupla, dessa vez, até ficar desacordado.

Everaldo Alfaia foi indiciado por homicídio qualificado – requintes de crueldade e impossibilidade de defesa da vítima. Ele seguiu na quinta-feira para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

“Acreditamos que o crime está elucidado quanto à autoria, nenhuma dúvida, quanto à motivação também não. Agora o Coelho está sendo procurado. Quem quiser contribuir com o trabalho da polícia e ajudar não deixar esse autor impune pode nos contatar, de forma sigilosa, pelo disk denúncia da Decipe, (96) 99170 4302, a identidade do denunciante será preservada, sigilo total”, garante o delegado Ferraz.