Amapá: 80% de energia é restabelecida; CEA reduzirá rodízio

Sala de máquinas da Usina Hidrelétrica, que passou a gerar e fornecer o equivalente a mais 10% da demanda total do Estado nesta quarta-feira (11).

Por RODRIGO ÍNDIO

O Ministério de Minas e Energia anunciou nesta quarta-feira (11) que 80% da energia elétrica do Amapá foi restabelecida. A informação foi compartilhada nas redes sociais oficiais do órgão.

O informativo detalhou que na manhã de hoje entrou em operação mais uma unidade geradora da Usina Hidrelétrica (UHE) Coaracy Nunes, agregando 25 MegaWatts (MW) no fornecimento de energia para o Amapá.

Com isso, aumenta em cerca de 10% o atendimento atual, chegando a 80%.

Com base nisso, a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) marcou para as 18h uma entrevista coletiva de imprensa, onde anunciará novas medidas que vão permitir o aumento no tempo de fornecimento de energia.

A estatal vai apresentar um novo cronograma de revezamento, que deve ser iniciado ainda nesta quarta-feira (11).