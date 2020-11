Amapá anuncia fim do racionamento

BLECAUTE NO AMAPÁ

Informação foi confirmada após a LMTE anunciar que energizou o segundo transformador que veio de Laranjal do Jari

Por RODRIGO ÍNDIO

Após 22 dias de drama, os amapaenses têm um motivo para voltar a sorrir, pelo menos por enquanto. A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) anunciou que o racionamento de energia terminou no Estado.

De acordo com a estatal, a suspensão foi possível após a energização, na madrugada desta terça-feira (24), de um segundo transformador na subestação na zona norte de Macapá, local atingido por um incêndio no último dia 3 de novembro.

Com isso, o Amapá passa a ter 100% de sua energia reestabelecida. Agora, o estado volta a contar com um sistema elétrico suprido a partir de dois transformadores na subestação Macapá (que conecta o estado ao Sistema Interligado Nacional), da geração da usina hidrelétrica Coaracy Nunes e da geração térmica local instalada nesta semana.

Nas redes sociais, os amapaenses comemoraram ao agradecer os trabalhadores que foram incansáveis e fizeram o trabalho de instalação do transformador vindo de Laranjal do Jari, num prazo menor do que o estipulado.