Amapá ultrapassa 800 mortes por covid-19

Apesar disto, a taxa de letalidade, afirmam as autoridades sanitárias locais, é a terceira menor do país. Macapá concentra 570 desses óbitos.

O Amapá ultrapassou a faixa dos 800 óbitos por covid-19 nesta quinta-feira (26), oito meses após o primeiro confirmado de coronavírus no estado.

A informação saiu no boletim epidemiológico diário sobre a doença, divulgado pelo governo estadual. Segundo o relatório, são 802 mortes, a maioria concentrada na capital, Macapá, que chegou a 570 óbitos provocados pela doença.

Os outros municípios com maior taxa são: Santana (89), Laranjal do Jari (47), Oiapoque (26), Porto Grande (16) e Vitória do Jari (13).

Apesar disto, o estado ainda possui uma taxa de letalidade considerada baixa, de 1,4%, a terceira menor do país, ficando atrás apenas dos estados de Santa Catarina e Roraima. O índice também é inferior à taxa de letalidade nacional, que atualmente é de 2,8%.

O boletim também mostra que o índice de recuperados é de aproximadamente 80%, totalizando 46.549 amapaenses que superaram a covid-19. A maior parte deles está em Macapá (18.800), Santana (5.879), Laranjal do Jari (4.908), Oiapoque (2.970), Vitória do Jari (2.690) e Pedra Branca do Amapari (2.845).

O Governo do Amapá atribui a baixa taxa de letalidade e o alto índice de recuperação às medidas que tem adotado em conjunto com as prefeituras, como quarentena, lockdown, tratamento terapêutico precoce, abertura gradual do comércio e serviços, dispensação de medicamentos de forma ágil, testagem em massa, auxílio com leitos clínicos de UTI.

Atualmente está em vigor um decreto que suspende atividades que gerem aglomerações. Ele é válido até o dia 2 de dezembro, próxima quarta-feira, e suspende atividades políticas – reuniões, caminhadas, carreatas, comícios, bandeiradas – e atividades em clubes de recreação, bares, boates, shows, balneários e similares.