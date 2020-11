Apagão: agência adventista inicia distribuição de água no Amapá

No total, 425 famílias de Macapá receberão mais de 40 mil litros de água mineral doados pela Adra

Por SELES NAFES

Edenise, de 55 anos, mora no residencial Macapaba, na zona norte da capital do Amapá, uma das comunidades que mais sofreu com o desabastecimento de água provocado pela crise energética que assola do Amapá desde o último dia 3. Depois de dias de sufoco para garantir água potável, ela ganhou 90 litros de água mineral, o suficiente para garantir o consumo da família por pelo menos 10 dias.

“Foi muito sufoco. Tivemos dificuldade para comprar água, e as vezes os vizinhos ajudavam”, lembrou ela sobre os primeiros dias de apagão.

Na manhã de domingo (15), Edenise era uma entre dezenas de famílias cadastradas no Bairro Brasil Novo pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra) para receber água mineral.

A Adra é uma organização não-governamental que atua em países atingidos por catástrofes naturais ou onde famílias estejam em situação de extrema vulnerabilidade. A entidade já tinha atuado na região durante a pandemia. No Amapá, onde moram mais de 800 mil pessoas, o apagão fez o governo decretar estado de calamidade pública.

Os amapaenses, especialmente os mais carentes, enfrentaram prejuízos com alimentos estragados. Sem energia, o sistema público de abastecimento de água entrou em colapso e o preço da água mineral no mercado disparou.

Na semana passada, a Adra foi incluída pelo governo do Estado no comitê de crise, e passou a alinhar estratégias de atendimento da população mais carente com a Defesa Civil.

Neste domingo, a agência iniciou a distribuição de água para as primeiras 71 famílias cadastradas nos bairros Brasil Novo e Novo Horizonte. Cada residência ganhou 10 fardos de água, totalizando 90 litros.

Ao todo, durante a semana, serão atingidas 425 famílias, que receberão mais de 40 mil litros de água mineral.

“Queremos fazer referência aqui (no Brasil Novo) à Andina, a empresa que fez parceria conosco para que a gente pudesse ter essa água aqui hoje”, destacou o pastor Josué de Almeida, presidente da Central da Igreja Adventista do Sétimo, em Macapá.

“Essa área já era comprometida com problemas de energia, e foi ainda mais atingida com o apagão. São muitas famílias que já atendemos com falta de água e alimentos”, informou o pastor distrital Fabiano Santos de Araújo, que coordena 10 igrejas na zona norte.

Sirlan, morador do Brasil Novo, levou uma bicicleta adaptada a uma carrocinha para levar a água para casa. Ele também decidiu fazer um esforço a mais e levar a carga pesada para outra família cadastrada pela Adra. O bem se multiplica.