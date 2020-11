Apagão: Estado planeja entrega de 200 mil cestas básicas

Reunião marcou início do planejamento para armazenagem e distribuição dos donativos, que serão destinados aos 13 municípios afetados pela interrupção.

O Governo do Amapá e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciaram a entrega de cerca de 200 mil cestas básicas para famílias que ficaram em situação delicada por causa do apagão elétrico, que durou 22 dias de novembro.

Cada cesta contém 22 kg de produtos com a seguinte composição: 10 kg de arroz; 4 kg de feijão; 2 kg de açúcar; 2 kg de farinha de mandioca; 1 kg de leite em pó; 1 kg de macarrão, 1 pet de óleo de soja e 1 kg de flocos de milho.

O planejamento para logística de distribuição iniciou nesta terça-feira (24), em reunião no Palácio do Setentrião, liderada pelo vice-governador Jaime Nunes. Os donativos serão destinados aos 13 municípios afetados pelos blecautes.

Nunes disse que além do Governo Federal, o Estado também conta com a participação do Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Companhia Docas de Santana para atuar nas atividades de recebimento, armazenamento, distribuição e entrega dos alimentos à população.

Ele destacou que já estão sendo averiguados os espaços adequados para armazenamento e, posteriormente, distribuição e logística de transporte dos donativos até os municípios afetados.