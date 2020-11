Apagão: Guedes diz a Davi que Amapá receberá socorro financeiro

BLECAUTE NO AMAPÁ

Ministro não deixou claro em que termos ocorrerá a ajuda financeira, mas descartou a prorrogação do auxílio

Por LEONARDO MELO

O jornalista Gabriel Mascarenhas, da coluna Radar, da Revista Veja, divulgou na edição online desta quarta-feira (18) que o ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), que o Amapá receberá algum tipo de socorro financeiro.

O presidente do Senado havia pedido ao ministro a prorrogação do auxílio-emergencial, excepcionalmente para o Amapá, como forma de compensar os amapaenses mais carentes pelos prejuízos com a crise energética que atinge o Amapá há 15 dias.

Depois de dias na capital, do Amapá, onde acompanhou a força tarefa da Eletronorte e CEA para restabelecer o fornecimento de energia, Davi embarcou ontem (17) para Brasília para se encontrar com o presidente Bolsonaro.

De acordo com a Veja, Guedes disse que, juridicamente, é impossível prorrogar o auxílio apenas para o Amapá, mas o Estado receberá alguma ajuda, sem definir qual.