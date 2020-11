Apagão: no Rio de Janeiro, consórcio é notificado pelo Procon do Amapá

BLECAUTE NO AMAPÁ

Fiscais cariocas entregaram a notificação em nome do Procon amapaense, que pede uma série de informações

Por SELES NAFES

O consórcio que administra a subestação da Isolux foi notificado no Rio de Janeiro, pelo Procon do Amapá, a prestar informações em 48 horas. A notificação foi entregue com apoio de fiscais do Procon carioca.

O Procon amapaense quer que o grupo Gemini/LMTE apresente cópia do contrato que permite a exploração dos serviços de transmissão de energia; quais foram os reais motivos do apagão; prazo de retorno definitivo do fornecimento; periodicidade da manutenção dos transformadores e data da última manutenção.

Além disso, o Procon também quer saber se existe um sistema de redundância e manutenção para garantir que não haja interrupção do serviço, e quais medidas de reparação de danos estão sendo adotadas.

De acordo com o presidente do Procon, Eliton Franco, o objetivo é ter informações para subsidiar o processo administrativo contra as empresas.

“O Procon entende que os consumidores estão sofrendo lesões muito graves, e precisamos responsabilizar os causadores”, adiantou.

O Amapá entrou neste sábado no 11º dia de crise energética. A expectativa é grande para a chegada do transformador que está sendo trazido de Laranjal do Jari, em uma balsa, e que só deverá estar em Macapá na próxima segunda (16).

Também estão sendo aguardadas as usinas termelétricas compradas pela Eletronorte para reforçar a geração de energia para a capital e os 12 municípios afetados com o apagão do último dia 3.