Após 15 horas sem energia, mãe de menina especial desabafa: “queremos dignidade”

Após explosão de transformador durante racionamento, moradores do Parque dos Buritis bloquearam uma rua

Por OLHO DE BOTO

Um curto circuito em um dos transformadores da rede elétrica do Bairro Parque dos Buritis, na Zona Norte de Macapá, deixou centenas de moradores na escuridão durante toda a sexta-feira (21).

O apagão do apagão teria ocorrido no início da manhã. Contudo, até as 21h, não havia previsão de solução.

Moradores, que já estavam cansados do racionamento da crise que dura 19 dias foram para a rua protestar. Eles bloquearam uma das vidas de acesso e atearam fogo em madeira.

De acordo com os manifestantes, não havia transformador para substituir o que havia sido danificado. Uma das moradoras, que tem uma filha especial, lamentou e fez um apelo.

A CEA já tinha avisado publicamente que problemas como esse estavam ocorrendo com as manobras de redirecionamento de energia para obedecer as escalas de rodízio, mas tinha dito que estava atuando com as equipes para resolver rapidamente essas ocorrências.

Neste sábado (21), o presidente da República Jair Bolsonaro estará no Amapá para acompanhar a ligação dos parques térmicos que darão energia 100% de forma provisória, até que o transformador da Isolux esteja funcionando no dia 26.