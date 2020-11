Assaltante em fuga é morto por policial de folga

A intervenção do policial ocorreu minutos depois do assalto à panificadora, no Bairro do Buritizal, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um assaltante ainda não identificado foi morto com um único tiro, no sábado (21) à tarde, enquanto fugia na garupa de uma motocicleta amarela, depois de ter roubado R$ 70 de uma panificadora localizada no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

De acordo com a polícia, o autor dos disparos comunicou o 190 e prometeu se apresentar na delegacia. Ele se identificou como policial e contou que estava de folga quando presenciou o assalto na panificadora e tentou impedir a fuga da dupla.

Contudo, o passageiro da moto apontou uma arma em sua direção e ele teve que reagir. O bandido foi atingido e caiu da moto, sendo abandonado pelo comparsa, que conseguiu escapar.

A intervenção do policial ocorreu minutos depois do roubo, no cruzamento da Rua Claudomiro de Moraes com a Avenida Dionísio Augusto da Costa Filho. Várias vítimas compareceram ao local e reconheceram o morto como assaltante da moto amarela.

Ao lado do corpo, o sargento Paulo Neto (foto de capa), do 1º Batalhão da PM, encontrou uma réplica de pistola, manchada de sangue, a mesma que ele teria usado no assalto à panificadora.