Assaltantes perseguem vítima e se deparam com policiais civis

Ao tentar fugir, bandidos caíram com a moto e foram presos. Fotos: OLHO DE BOTO

Por OLHO DE BOTO

As polícias Civil e Militar prenderam homens, na noite desta sexta-feira (28), suspeitos de envolvimento em uma série de roubos na zona sul de Macapá.

A dupla foi identificada como Ítalo Rafael Menezes, de 20 anos, e Matheus dos Santos Oliveira, de 19 anos. Os dois usavam uma motocicleta para cometer os crimes.

De acordo com o delegado Leonardo Alves, uma das vítimas estava numa parada de ônibus quando teve o celular subtraído pelos suspeitos. Na sequência, já no Bairro do Beirol, o alvo foi uma mulher que transitava em via pública. Ela correu quando percebeu que seria assaltada, mas foi perseguida.

Durante a perseguição, os bandidos não sabiam que havia uma equipe da Polícia Civil nas proximidades. Os agentes viram a atitude dos criminosos e entraram em ação. Ao tentar fugir, a dupla caiu e foi presa.

Com o passageiro foi encontrada uma réplica de pistola.

“Parecia bem real, parecido mesmo com uma arma de fogo e era com isso que eles assaltavam as pessoas”, comentou o delegado Leonardo Alves.

O 6º Batalhão da PM deu apoio e fez a condução para o Ciosp.

Após a prisão, outras vítimas compareceram ao Ciosp e reconheceram os dois como autores de pelo menos três roubos.