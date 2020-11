Bala é o novo prefeito de Santana

Vitória foi confirmada pelo TSE depois de um vídeo onde militantes de Ofirney comemoravam

Por SELES NAFES

Depois de um vídeo que viralizou nas redes confirmando uma suposta vitória do atual prefeito, Ofirney Sadala (Avante), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o resultado final em Santana: Bala Rocha (PP) é o novo prefeito do segundo município mais populoso do Amapá.

Eram mais de 22h30min quando saiu o resultado em Santana. Bala obteve 21.340 votos, o equivalente a 36,45%. Ofirney ficou com 15.197 votos, correspondente a 25,96%.

Em terceiro ficou a deputada federal Professora Marcivânia (PCdoB), com 19,19%, ou seja, 11.233 votos.

Mais cedo, quando a totalização dos votos em Santana se arrastava, um vídeo com supostos militantes de Ofirney confirmava a vitória em tom de comemoração, como se houvesse uma informação oficial da justiça eleitoral.

No entanto, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP), desembargador Rommel Araújo, negou que o tribunal tivesse divulgado alguma informação sobre soma final de votos em Santana.

Bala Rocha já foi deputado estadual, senador, e deputado federal. Foi a segunda vez que ele concorreu à prefeitura de Santana.