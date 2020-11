Bala inicia peregrinação, e Lucas garante R$ 10 milhões para obras em Santana

Dinheiro será utilizado em asfaltamento e bloqueteamento das ruas da cidade. Foto: DIVULGAÇÃO

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O novo prefeito de Santana, Bala Rocha (PP), só assumirá o mandato em janeiro, mas já iniciou uma peregrinação em Brasília em busca de recursos para tocar obras na segunda cidade mais populosa do Amapá. Durante encontro com o senador Lucas Barreto (PSD), o parlamento anunciou que irá liberar R$ 10 milhões para o município.

O senador informou que o dinheiro sairá do programa Calha Norte, administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. O projeto inclui a construção de passarelas de concreto em áreas alagadas.

Bala se comprometeu em mobilizar a equipe para apresentar os projetos.

“Vamos indicar os projetos para melhorar as vias e passarelas de Santana. Agradeço a iniciativa do senador Lucas e, não tenho dúvidas, de que o senador ajudará ainda mais a nossa cidade”, comentou o prefeito eleito.

O encontro ocorreu no gabinete de Lucas, em Brasília. Bala também se encontrou com o deputado federal Acácio Favacho (Pros) e com o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM). Os dois também garantiram que irão ajudar na captação de recursos.