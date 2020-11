Prefeito eleito indicou nomes para a equipe de transição que deve ser nomeada pelo prefeito Ofirney Sadala (Avante)

Bala inicia transição e pede que sindicato fiscalize desvios de patrimônio

Por SELES NAFES

O prefeito eleito de Santana, Bala Rocha (PP), pediu hoje (19) que o Sindicato dos Servidores Municipais ajude a fiscalizar possíveis casos de depredação e desvio de patrimônio da prefeitura. O pedido foi feito depois que o novo prefeito enviou ao atual, Ofirney Sadala (Avante), a lista com a equipe de transição.

Os nomes indicados por Bala deverão ser publicados no Diário Oficial até o início da semana que vem. Ofirney também indicará nomes para a equipe de transição que terá a responsabilidade que repassar o comando administrativo para o novo grupo político que assume a prefeitura no dia 1º de janeiro.

Bala foi eleito no domingo (15) com 36,45% dos votos. O atual prefeito ficou em segundo com 25,96%. Ele vai comandar um orçamento estimado em R$ 200 milhões.

Desde a eleição, Bala vem recebendo denúncias de que servidores em cargos comissionados estariam retirando das secretarias equipamentos eletrônicos e centrais de ar sob a alegação de que seriam bens particulares.

“Jamais o prefeito daria uma ordem para saquear a prefeitura. Mas em Santana, em toda transição, alguns mal-intencionados acabam retirando computadores e outros equipamentos”, explicou o prefeito eleito.

Bala pediu que o sindicato oriente os servidores a fotografar ou filmar possíveis casos.

“Também estamos criando um aplicativo onde as pessoas poderão denunciar”, adiantou ele.