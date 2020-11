Bandidos roubam clínica de alto padrão em Macapá

Um dos funcionários ainda tentou impedir a fuga de um dos criminosos, que levaram R$ 10 mil

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá tenta identificar os bandidos que roubaram R$ 10 mil de dentro de uma clínica médica de alto padrão localizada no Bairro do Trem, na zona sul de Macapá, na noite desta quarta-feira (25).

Ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. O vídeo mostra que havia uma ambulância parada na área restrita às viaturas, e que um dos criminosos aproveitou essa situação para invadir o prédio.

Com uma mochila nas costas, vestindo roupa esporte, calça escura, camisa listrada e usando boné, ele não teve dificuldade nenhuma em acessar o corredor do prédio e chegar até o caixa, surpreendendo funcionários.

Já era fim de expediente e apenas dois pacientes aguardavam ser atendidos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O que chamou a atenção da polícia é que o ladrão foi direto na gaveta onde estava o dinheiro, como se já tivesse essa informação.

A ação durou pouco mais de dois minutos. Na fuga, um dos funcionários que estava no corredor ainda tentou agarrar o bandido, mas não teve êxito.

Ele caiu e o assaltante fugiu levando todo o faturamento do dia com a ajuda do comparsa que dava apoio no lado de fora em uma motocicleta.

Uma testemunha disse ter visto, também, uma mulher suspeita nas proximidades da clínica.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP).