Bandidos roubam loja duas vezes e ainda fazem selfie

Roubos ocorreram no Bairro do Buritizal, zona sul de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um empresário do ramo de confecções está triste, revoltado e se sentindo indefeso. Sua loja, localizada na Avenida dos Tamoios, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá, foi assaltada duas vezes, uma vez no sábado (21) e outra na quinta-feira (26).

A audácia dos bandidos é tão grande que nas gravações feitas pelo circuito de segurança é possível ver um deles fazendo uma selfie em frente à loja.

O primeiro crime também foi ousado. No sábado, por volta de 11h10 da manhã, na saída de um cliente, o assaltante entrou perguntando por camisas e bermudas. O proprietário da loja, Jorge Augusto Leite, de 36 anos, o atendeu mostrando as confecções.

Logo depois o assalto foi anunciado, com o criminoso mostrando uma arma e levando Jorge para o vestuário. Ele, então, mandou a vítima sentar no chão e entregar as joias como cordão, pulseira, anel e aliança. Depois disso o bandido pegou do caixa a quantia de R$ 150.

Sempre obedecendo ao assaltante, Jorge abriu a porta da loja para um comparsa que chegou e estacionou a moto duas casas depois da loja. Os dois fizeram o empreendedor ir para o caixa e, lá, começaram a escolher peças de roupas, óculos e sandálias. Eles encheram várias sacolas e depois fugiram. O prejuízo estimado foi de R$ 15 mil.

O furto da selfie

O segundo crime foi um furto e ocorreu na madrugada de quinta-feira, por volta de 2h20. Desta vez, os bandidos cortaram os cadeados, tiraram as grades e arrombaram a fechadura.

Um pouco antes de entrar na loja, o bandido que está com uma camisa escura com capuz, tira uma selfie com a logomarca e o nome da loja atrás. Novamente, os criminosos levaram várias peças de roupas.

Jorge conta que este segundo crime teve um agravante. Eles cortaram a luz, fizeram barulho, o alarme disparou e os pais idosos de Jorge ficaram – e ainda estão amedrontados – dentro da casa atrás da loja, com um sobrinho de 5 anos de idade.

“Não é fácil. A gente trabalha, batalha e simplesmente os caras vem, do nada, e entram com a cara limpa. Parece assim que eles podem tudo. É uma sensação de impunidade, ao mesmo tempo de se sentir uma pessoa indefesa, o cara vem leva dinheiro, joia, roupa e simplesmente vão embora e em menos de cinco dias eles voltam e fazem a mesma coisa. Dessa vez foi pior porque eu não estava em casa. A minha mãe está desesperada em casa”, indignou-se Jorge.

A família está com medo, sente-se impotente e desprotegida, como se a qualquer momento os bandidos possam voltar. A polícia já fez perícias e está investigando o caso. Os policiais afirmaram para Jorge que muito provavelmente são os mesmos bandidos.