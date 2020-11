BPRE intercepta carro com suspeitos armados que planejavam matar rival

Caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (17), durante uma barreira de trânsito, na rotatória do Araxá, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Quatro armas de fogo e 14 munições foram apreendidas, cinco suspeitos foram detidos e um possível ataque entre grupos criminosos rivais foi evitado pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) no início da madrugada desta terça-feira (17).

O caso ocorreu por volta de 00h, durante uma barreira de trânsito montada, na rotatória do Araxá, na zona sul de Macapá.

De acordo com o capitão Pantoja, as equipes desconfiaram quando o Celta de cor prata se aproximou da barreira com cinco homens.

“Pelo horário, cinco indivíduos dentro de um carro, levantou suspeita. Então, decidimos parar e mandar todos descerem”, explicou o oficial.

Entre os ocupantes estavam um adolescente de 16 anos e Douglas dos Santos Farias, de 23 anos, Marcos Vinícius Correia Farias, 21 anos, Elielson Lima Ferreira, 35 anos e Geovani Pantoja dos Santos, de 24 anos.

Na busca pessoal, o menor tinha 4 munições de calibre 38 em um dos bolsos. E na revista ao carro, encontrou, debaixo do banco traseiro, dois revólveres e duas armas caseiras, todas municiadas, além de duas facas.

“Questionados, um dos infratores relatou que estavam indo para uma área que fica próximo à rotatória da Hildemar Maia, atrás de um estabelecimento comercial, onde iriam confrontar desafetos e que por isso estavam com esses armamentos. São 4 armas de fogo fora de circulação, essa é importância das barreiras policiais, por isso a gente pede para a população não divulgar os locais das barreiras”, avaliou o capitão Pantoja.

Outro suspeito confessou que a ação frustrada seria uma vingança. O alvo da ação criminosa seria um rival que esfaqueou, dias atrás, o irmão de um dos suspeitos presos na barreira policial.

Os adultos foram apresentados, juntamente com as armas e munições, no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval. O adolescente foi levado à Delegacia de Investigação de Atos Infracionais (DEIAI).