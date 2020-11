Campanha busca leite materno e sangue para bebês prematuros

Ação simultânea une o Banco de Leite Humano e o Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá.

O Amapá quer aumentar os estoques de dois líquidos imprescindíveis para salvar a vida de recém-nascidos de forma prematura, sangue e leite materno.

Por isso, a “Juntos pelos Prematuros, Cuidando do Futuro”, do Governo do Estado, une o Banco de Leite Humano (BLH) e o Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap) em uma ação simultânea de doação de leite materno e sangue para prematuros.

O objetivo é sensibilizar e incentivar a adesão de novos voluntários e voluntárias para doação de leite materno e/ou sangue para os recém-nascidos prematuros. A doação foi escolhida pois leite, hemácias e plaquetas – extraídas do sangue doado – são indispensáveis para os bebês durante o tempo de internação na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTINeo).

Nesta terça-feira (17), é comemorado o Dia Mundial da Prematuridade. A data foi criada para prevenir e informar sobre as consequências que o nascimento antecipado pode acarretar para o bebê, a família e até mesmo à sociedade.

Tanto o leite quanto o sangue são perecíveis, tem data de validade e precisam ser repostos. Para o bom armazenamento do leite humano, há necessidade de refrigeração imediata após a retirada do peito.

Por isso, devido ao rodízio de energia que acontece em Macapá, as mães interessadas em doar sangue precisam se deslocar até o BLH, nos três turnos (manhã, tarde e noite), para que a ordenha seja feita no local e com isso garantir o estoque.

Sangue

Toda pessoa entre 16 e 69 anos (menores é obrigatória a presença de pais e/ou responsáveis legais); pesar 50 kg ou mais; estar saudável. No dia da doação precisa estar alimentado e levar um documento oficial com foto. É importante que o doador tenha dormido pelo menos 6 horas na noite anterior e não tenha ingerido bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação.

Interessados em doar sangue podem comparecer no Hemoap, localizado na Avenida Raimundo Álvares da Costa, esquina com a rua Jovino Dinoá, entre 7h30 e 12h. A unidade também atende por agendamento no site https://hemoap2.reservio.com/.

Leite

Toda mulher saudável que esteja amamentando pode doar leite. Interessadas em se tornar doadoras devem procurar o Banco de Leite Humano, na esquina da Av. FAB com a Rua Jovino Dinoá, no bairro Central, 24 horas. Ou ainda entrar em contato pelo número (96) 98119-0027, que também é WhatsApp, para informações.