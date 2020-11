Candidatos pedem que eleição não ocorra entre Natal e o Ano Novo

Pedido foi feito por sete dos 10 candidatos que concorrem em Macapá, onde a eleição foi transferida para os dias 13 e 27 de dezembro

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Dos 10 candidatos a prefeito de Macapá, 7 pediram ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que as eleições não sejam realizadas entre o Natal e o Ano Novo.

Na tarde desta sexta-feira (14), o pleno do TRE do Amapá indicou, por unanimidade, as datas de 13 e 27 de dezembro para a realização das votações de primeiro e segundo turno. Os candidatos, porém, em uma articulação organizada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede) e pelo deputado federal Camilo Capiberibe (PSB), estão propondo as datas de 29 de novembro para o primeiro turno e 13 de dezembro para o segundo turno.

Os candidatos João Capiberibe (PSB), Dr. Furlan (Cidadania), Patrícia Ferraz (Podemos), Guaracy Júnior (PSL), Haroldo Iran (PTC), Marcos Roberto (PT) concederam entrevista coletiva na manhã deste sábado (14), onde manifestaram-se acerca da data definida pelo TRE.

Gianfranco Gusmão (PSTU) e Cirilo Fernandes (PRTB) não estiveram presentes, mas, conforme informado na coletiva, também devem assinar o documento. O candidato do PSOL, Paulo Lemos, está em isolamento domiciliar com covid-19, sendo representado no ato por sua vice, Lorena Quintas, do PCdoB.

A assessoria do candidato Josiel Alcolumbre (DEM) informou que o candidato não foi convidado para o ato, mas que assinará a petição acompanhando os demais candidatos.

“De qualquer forma vamos encaminhar a petição para ele e iremos protocolar somente às 17 horas. Daremos esse prazo para análise do candidato (Josiel), para que ele possa analisar e subscrever, porque aí seria uma posição uníssona, de todos os candidatos à prefeitura de Macapá”, declarou Randolfe.

Os candidatos também estão solicitando uma reunião com o TRE e com o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral.