Casa é destruída por fogo após energia retornar

Sinistro ocorreu nesta sexta-feira (13), na zona rural do município de Mazagão, a cerca de 31 km da capital, Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O Corpo de Bombeiros do Amapá vai apurar as causas de um incêndio que destruiu uma casa inteira por volta de 12h desta sexta-feira (13) no município de Mazagão, a 31 quilômetros da capital.

Segundo o Batalhão de Policiamento Rural (BPRU), vizinhos relataram que as chamas iniciaram quando a energia elétrica retornou durante o período do rodízio no fornecimento – que também ocorre na cidade afetada pelo apagão.

A residência que pegou fogo fica na zona rural. Os bombeiros, inicialmente, não conseguiram entrar na área do sinistro devido à dificuldade de acesso pelo tamanho e peso dos caminhões.

Quando eles chegaram no local, já não havia mais nada a ser feito, já que a casa era de madeira e foi rapidamente consumida pelo fogo. Ainda foi feita a remoção dos botijões para evitar uma tragédia maior.

No momento do incêndio não havia ninguém no imóvel. Além da casa, a proprietária também teve prejuízo com roupas, calçados, móveis e um motor rabeta.

Segundo o capitão Santos, do Corpo de Bombeiros, a equipe fará, ainda nesta sexta, uma solicitação de perícia, que, provavelmente, ocorrerá no sábado (14).