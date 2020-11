Central do Apagão recebe mais de 500 denúncias para ação de ressarcimento

BLECAUTE NO AMAPÁ

BLECAUTE NO AMAPÁ

Iniciativa foi articulada pelo senador Randolfe Rodrigues (REDE) para tentar ressarcir prejuízos aos amapaenses, vítimas do apagão.

Compartilhamentos

Com mais de 500 relatos de prejuízos, será entregue, na próxima sexta-feira (27), ao Ministério Público Federal o primeiro lote de denúncias coletadas pela Central do Apagão – iniciativa do senador pelo Amapá, Randolfe Rodrigues (REDE).

Os relatos são de amapaenses que tiveram prejuízos e danos com os 22 dias de interrupção no fornecimento de energia elétrica. O material vai compor uma ação civil pública que será encaminhada à Justiça Federal.

A medida visa o bloqueio de bens das empresas fornecedoras do serviço, além de ressarcimento aos amapaenses pelos danos sofridos durante o apagão.

O senador explica que esse será o primeiro conjunto de casos encaminhados para a esfera judicial e que a central continuará a receber denúncias para encaminhamento nos próximos dias de novos lotes. Veja as orientações do parlamentar:

Central de Denúncias

A iniciativa foi criada com o objetivo de reunir relatos de pessoas com prejuízos causados pela falta de energia. Basta entrar em contato com o WhatsApp (96) 99190-0018. É preciso que a pessoa repasse nome completo, CPF e envie um relato em texto e se também tiver registro de fotos, vídeos e áudios sobre o prejuízo causado.

O material é sistematizado pela equipe jurídica do mandato do senador e será acrescentada na ação popular que cobrará indenização aos atingidos pelo apagão no Amapá.

Foto de capa: Maksuel Martins/GEA