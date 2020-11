Com nova escola, crianças não precisarão mais estudar em centro comunitário

Obra é da Prefeitura de Macapá, que fez a entrega neste fim de semana.

Compartilhamentos

As crianças da comunidade de Santa Luzia, na região do Pacuí, distrito a 146 km de Macapá, não precisarão mais estudar em salas de aula improvisadas no Centro Comunitário da localidade quando a pandemia terminar.

No próximo retorno às aulas presenciais elas já poderão ir para a nova escola de Ensino Fundamental Sebastião Rocha, que foi construída e entregue pela Prefeitura de Macapá no último sábado (21).

A nova unidade escolar tem 7 salas de aula, banheiros, sala de direção, coordenação pedagógica, brinquedoteca, secretaria, refeitório, cozinha e depósitos. Atualmente a escola tem 114 alunos matriculados, mas capacidade é para 300 alunos, nos turnos da manhã e tarde, entre educação infantil e fundamental.

O nome da escola é uma homenagem ao professor Sebastião Rocha Santos, seu Sabazinho, como era conhecido pelos amigos e moradores da região, falecido em 2019.

Ele lutou por anos para alcançar os grandes benefícios à Santa Luzia do Pacuí, como a abertura da estrada que liga Santa Luzia do Pacuí ao município de Macapá, instalação do posto policial, primeiro campo de pouso para aeronave e posto de saúde. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Cutias.

“Mesmo não podendo ter aulas presenciais no momento, estamos entregando mais uma escola no município de Macapá. Desta vez, em Santa Luzia do Pacuí, o que se torna mais importante ainda para nós, e tenho certeza de que para a família também, pela homenagem ao seu Sabazinho”, ressaltou o prefeito de Macapá, Clécio Luís.

A escola foi construída com recurso proveniente do Governo Federal – FNDE/MEC – Pronacampo – e Contrapartida do Município. O valor total da obra foi de R$ 1.338.293,22.